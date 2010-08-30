Жерар Депардье оскорбил Жюльет Бинош

Французский актер Жерар Депардье неожиданно раскритиковал свою соотечественницу и коллегу по киноцеху, обладательницу премии "Оскара" Жюльет Бинош, назвав ее ничтожеством и "пустым местом". Он не знает, чем объяснить успех Бинош, ее репутацию замечательной актрисы. По мнению Жерера, у Жюльетт нет никакой профессиональной тайны, секретов мастерства. "Скажите мне, в чем секрет Жюльет Бинош? Я удивлен тем, что ее уважают вот уже сколько лет. Но в ней нет ничего! Абсолютно ничего! Она никто! Изабель Аджани - прекрасна, даже если снимется в ерундовом фильме. Фанни Ардан грандиозна, она впечатляет. Но Бинош?" - цитирует "The Telegraph" 61-летнюю звезду "Сирано де Бержерака". Досталось от Депардье и французскому кинорежиссеру, сценаристу и актеру Лео Караксу, чьей музой была Жюльетт Бинош, роман с которой у него закончился вскоре после окончания съемок "Любовников с Нового моста". "Фильм с ее участием "Любовники с Нового моста" Каракс снимал шесть лет, - сказал Жерар Депардье. - И в результате получилось не кино, а неизвестно что". В окружении актрисы вызывающее поведение известного взрывным характером Депардье комментировать отказались. Бинош, на счету которой 40 ролей, получила самую престижную кинопремию "Оскар" в 1996 году за роль второго плана в фильме "Английский пациент". В нынешнем году ее талант был отмечен главной премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме Аббаса Кираостами "Заверенная копия".