Памятник Майклу Джексону может появиться в Праге до конца года

Памятник легендарному американскому поп-певцу Майклу Джексону появится в Праге до конца года, сообщила Чешскому информагентству ЧТК автор проекта, скульптор Даниэла Картакова. По ее словам, первоначально планировалось, что двухметровый постамент с бюстом Джексона появится на пражской Летне 29 августа - в день рождения певца. Однако под давлением противников проекта установку памятника пришлось отложить на некоторое время. После обнародования идеи размещения памятника в Праге группа его противников зарегистрировала на портале Facebook страницу под красноречивым названием "Памятнику Майклу Джексону на Летне не хочу!!!". За несколько дней на странице зарегистрировалось около 5,5 тысячи чехов. Против появления памятника американскому поп-королю выступил скандально известный скульптор Давид Черны. Мэр столицы Чехии Павел Бэм, наоборот, поддержал проект. "У меня есть разрешение (на установку памятника), поэтому я не буду искать другое место", - сказала Картакова, добавив, что памятник Джексону точно будет установлен до конца года. В 50-х годах прошлого века на Летне в Праге был установлен огромный памятник Иосифу Сталину, вместо которого позже появился метроном. Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни от передозировки сильнодействующими препаратами. Прокуратура Лос-Анджелеса 8 февраля 2010 года предъявила личному врачу певца, кардиологу Конраду Мюррею обвинение в непредумышленном убийстве короля поп-музыки. Предварительные слушания по делу в суде Лос-Анджелеса запланированы на 4 января 2011 года.