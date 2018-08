«Последнее изгнание дьявола» сменило «Неудержимых» в лидерах проката

Психологический триллер "Последнее изгнание дьявола" (The Last Exorcism) за первые дни проката в Северной Америке собрал около 21,3 миллиона долларов, став лидером по итогам выходных 27-29 августа, сообщает агентство Reuters. Картина, снятая в псевдодокументальном стиле, всего на 300 тысяч долларов обогнала другого дебютанта недели, триллер "Налетчики" (Takers). Как отмечает агентство, показатели сборов могут быть немного скорректированы в понедельник, когда у прокатчиков появятся окончательные данные. Лидировавший на протяжении двух недель новый фильм Сильвестра Сталлоне "Неудержимые" (The Expendables) переместился на третье место с 9,5 миллиона долларов. Общие сборы картины за три недели составили 82 миллиона долларов. Авторская версия "Аватара" Джеймса Кэмерона оказалась на 12-м месте в рейтинге самых кассовых фильмов прошедших выходных. При прокате в 862 3D-кинотеатрах в премьерный уикенд ей удалось заработать 4 миллиона долларов. Общие сборы "Аватара" составили 753,8 миллиона долларов.