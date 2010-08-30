Пэрис Хилтон выпущена под залог

В субботу 28 августа полиция освободила из-под стражи арестованную в Лас-Вегасе в этот же день за хранение кокаина светскую львицу, актрису, певицу, модельера и наследницу гостиничной империи Пэрис Хилтон, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Сотрудники полиции арестовали мировую знаменитость в субботу по подозрению в хранении кокаина и сопроводили ее в дисциплинарно-исправительный центр округа Кларк. Через некоторое время Хилтон отпущена под залог, сообщил агентству офицер полиции Уэйн Холмэн (Wayne Holman). Хилтон была задержана около 02.00 субботы в Лас-Вегасе после того, как полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором она находилась. За рулем автомобиля был знакомый Хилтон. Полицейские решили остановить и досмотреть автомобиль, так как у них появилось подозрение, что в автомобиле находится марихуана. "Офицеры полиции обнаружили след дыма, выходящий из автомобиля, и на этом основании остановили его", - рассказал агентству офицер полиции Лас-Вегаса Маркус Мартин (Marcus Martin). Во время проверки в автомобиле было обнаружено вещество, которое, как выяснилось позже, оказалось кокаином. Количество наркотического вещества, обнаруженного у Хилтон, не уточняется. В начале прошлого месяца, полиция ЮАР задерживала Пэрис Хилтон по подозрению в употреблении марихуаны. Светская львица была допрошена в отделении полиции и спустя несколько часов все обвинения с нее были сняты. Представительница Хилтон Дон Миллер заявила тогда, что "инцидент был абсолютным недоразумением, и, предположительно, кто-то другой рядом с ней курил".