«Мисс Россия» уезжает в США на учебу

18-летняя Ирина Антоненко заявила, что не хочет работать в модельном бизнесе и переезжает жить в Америку. Участница конкурса «Мисс Вселенная», первая красавица России Ирина Антоненко, вернувшись домой в родной Екатеринбург, заявила, что в скором времени уедет в Нью-Йорк обучаться актерскому мастерству. В аэропорту Екатеринбурга ее встречала дружная семья – мама Наталья Сергеевна, папа Игорь Григорьевич и брат Александр. Родным пришлось долго томиться в ожидании своей красавицы – рейс Ирины отменили, и ей пришлось в Москве семь часов искать другой аэропорт и покупать новый билет. Сойдя с трапа, Ирина первым делом огорошила родителей: девушка заявила, что намерена уехать из России в Нью-Йорк, чтобы учиться там актерскому мастерству! - На конкурсе «Мисс Вселенная» я подружилась с ребятами из США, - объяснила екатеринбургская красавица. – Один из новых друзей предложил мне переехать в Нью-Йорк, чтобы учиться там актерскому мастерству. Я подумала и решила, что в будущем это действительно может очень мне пригодиться. И вообще, Нью-Йорк - безумно красивый город, мне бы хотелось там жить! Где именно будет учиться "мисс Россия", пока неизвестно, ведь ближайший год модели расписан буквально по минутам. Да и родители Ирины пока не высказали своего мнения насчет идеи дочери. Вся семья очень устала от пережитых волнений на конкурсе Лас-Вегаса и просто хочет немного отдохнуть, тем более что на носу замечательный праздник – 1 сентября Ирише исполнится 19 лет. – Мне пришлось очень долго уговаривать директора, чтобы в свой день рожденья оказаться дома и отметить праздник вместе с родителями, - улыбается Ирина. – Но уже вечером 1 сентября я вернусь в Москву.