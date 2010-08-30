У актера Ивана Стебунова угнали «лексус»

Преступники разбили стекло иномарки бывшего мужа актрисы Марины Александровой и уехали на ней в неизвестном направлении. В Москве у известного актера Ивана Стебунова угнали «лексус». Кража произошла сегодня в центре Москвы. Актер театра «Современник» вернулся в четверг в свою квартиру на Малой Грузинской улице около часа ночи и оставил свой Lexus IS 250 черного цвета во дворе. Пропажу Стебунов обнаружил только сегодня около 12 часов дня. На месте парковки дорогой иномарки артист нашел лишь осколки разбитого стекла. Иван обратился в местный отдел милиции и написал заявление об угоне автомобиля. Авто было оборудовано только штатной противоугонной системой. - Сегодня День кино, и это, видимо, мне таким образом подарок сделали, - заявил Life News расстроенный актер. - Если кто-то и украл сегодня «лексус» черного цвета, то он знает это - где украл и у кого украл. Номер машины был 678. Вор сразу узнает и поймет. Это была моя любимая машина. Но, слава Богу, у меня есть еще одна, надо ее только забрать из сервиса. Страховки «Каско» у машины не было. Иван Стебунов известен по ролям в спектаклях театра «Современник» и кинофильмах «Котовский», «Курсанты», «Дом на набережной» и др.