Вера Брежнева будет вести программу на Русском Радио

Осенний сезон на «Русском Радио» открывает Вера Брежнева, которая стала новой ведущей программы для настоящих мужчин - «Дембельский альбом». Певица, актриса, телеведущая, а также экс-солистка российско-украинской поп-группы «ВИА Гра» - великолепная и очаровательная Вера Брежнева - стала новой ведущей на «Русском Радио». «Дембельский альбом» - это программа для настоящих мужчин, защитников Отечества и всех, кто выполняет свой долг и служит Родине. А также для тех, кто ждет своих защитников дома и радуется каждой весточке из воинской части. Все военнослужащие и их родные могут круглосуточно присылать смс-сообщения с приветами, пожеланиями и поздравлениями на номер 6100, начиная их со слова «Вера». «Дембельский альбом» на «Русском Радио» выходит в эфир по воскресеньям, с 9 до 10 утра.