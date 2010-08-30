Джон Кьюсак сыграет Эдгара Аллана По

Джон Кьюсак сыграет писателя Эдгара Аллана По в фильме Джеймса Мактига "Ворон" ("The Raven"), сообщается на сайте JoBlo со ссылкой на блог актера. Фильм выйдет в прокат в 2011 году. По словам режиссера, картина станет не биографией, а триллером, похожим на "Семь" Финчера. "В Балтиморе 50-х годов XIX века орудует маньяк. Его преступления основаны на сюжетах из рассказов По. Каждый раз на месте преступления он оставляет подсказку писателю. Эдгар По должен сопоставить улики и найти маньяка до того, как он совершит следующее убийство", - объяснил идею "Ворона" Мактиг. Режиссер также рассказал, что назвал свою картину "Ворон" в честь стихотворения По, опубликованного в 1845 году. Джеймс Мактиг снял такие картины, как "V значит вендетта" и "Ниндзя-убийца". Также он принимал участие в работе над "Матрицей" и вторым по хронологии (пятым по счету) фильмом серии "Звездные войны".