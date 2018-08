Определены 100 величайших песен The Beatles

Популярный журнал Rolling Stone назвал сто величайших песен легендарных The Beatles , причем составив своеобразный top-hit. На первое место журнал поставил композицию 1967 года «A Day in the Life», вторую строчку занял сингл 1963 года «I Want to Hold Your Hand». Замыкает тройку самых величайших битловских песен «Strawberry Fields Forever». Знаменитая «Yesterday» оказалась на четвертом месте, замыкает первую пятерку «In My Lіfe». В десятку самых-самых вошли так же: «Something», «Hey Jude», «Let It Be», «Come Together», «While My Guitar Gently Weeps». Во вступлении к списку лучших работ The Beatles музыкант Элвис Костелло написал, что «ливерпульской четверке» удалось задать «ошеломительно высокие стандарты текстов». Данный перечень величайших битловских композиций был составлен журналом к 40-летию выпуска последнего альбома коллектива под названием «Let It Be» в 1970 году.