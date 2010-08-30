Поэта Илью Резника обманули на $17 000

Главный поэт страны Илья Резник оказался в центре громкого финансового скандала. Как стало известно Life News, книжное издательство «Зебра» кинуло 72-летнего маэстро на $17 000. Дерзкий инцидент произошел в разгар подготовки Резника к новому сезону: Илью Рахмиэлевича пригласили сразу в несколько проектов, кроме того, песенник запланировал выпуск своей новой книги «Две звезды». Поэт заранее оплатил все расходы для опубликования, однако прошло больше месяца, а со стороны издательского дома, который существует на рынке уже более пятнадцати лет, не было никаких действий. - Мы за книгу заплатили 17 000 долларов, бывший директор сейчас скрывается, а новый сказал, что издательство - банкрот, - призналась Life News супруга Ильи Резника Ирина. - Они утверждают, что, кроме нас, не выпустили книги еще 40 авторов. Также, по словам супруги Резника, со стороны книжного издательства было нарушено несколько пунктов договора. Они не отдали Илье Рахмиэлевичу 400 комплектов четырехтомника, обещанных в счет гонорара. По информации Life News, в ближайшее время артист планирует обратиться в правоохранительные органы.