«Звери» снова едут в Германию

Группа «Звери» готовится к очередному туру по Германии, запланированному на конец октября – начало ноября. Музыканты во главе с Ромой Зверем дадут в рамках тура пять концертов – в Нюрнберге, Кельне, Билефельде и др. Немецкие поклонники «Зверей» ждут, что российские рокеры исполнят не только свои старые хиты, но и несколько композиций из своей будущей пластинки, выход которой намечен на следующий год Напомним, что «Звери» гастролировали по Германии в 2008 и 2009 годах. «Звери» Октябрь. 30 – Кобленц. 31 – Билефельд. Ноябрь. 5 – Нюрнберг. 6 – Фрайбург. 7 – Кельн.