Мария Белло станет заложницей Стивена Дорфа

Мария Белло и Стивен Дорф сыграют главные роли в инди-триллере «Угнанные» ("Carjacked"). Режиссёр и продюсер фильма — Питер Медак («Ромео истекает кровью»). Сценарий Шерри и Майкла Комптонов рассказывает о матери-одиночке и её дочери, которые оказались в угнанной грабителем банка машине. И у преступника нет никакого желания их отпускать. Дорф сыграет грабителя, а Белло — оказавшуюся в машине женщину с ребёнком. Съёмки фильма начнутся в сентябре в Луизиане. Помимо Медака в его продюсировании примут участие Майкл Комптон и Ричард Айотт. Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.