Алекс Курцман дебютирует в режиссуре

Сценарист и продюсер Алекс Курцман дебютирует в качестве режиссёра в проекте студии DreamWorks Pictures «Добро пожаловать в народ» ("Welcome to People"). Сценарий был написан ещё шесть лет назад Курцманом в соавторстве с Роберто Орчи и Джоди Ламберт. Сюжет повествует о двадцатилетнем молодом человеке, который после похорон своего отца-продюсера должен исполнить его последнюю волю — доставить $150 000 наличными 30-летней сестре-алкоголичке и её неуравновешенному 12-летнему сыну, о существовании которых не подозревал. Герой истории решает попридержать деньги, чтобы уладить собственные проблемы, но не может выбросить внезапно свалившихся родственничков из головы. Тогда он, не раскрывая своего настоящего имени и намерений, знакомится с обоими. Курцман также выступит продюсером своего дебютного фильма вместе с Орчи, Бобби Коэном и компанией Paper Products на базе DreamWorks.