Отца Леонида Агутина атакуют рейдеры

Николай Агутин – отец Леонида Агутина, музыкант, бывший участник группы «Голубые гитары» и сотрудник Госконцерта - пострадал от рейдеров, которые пытаются отнять построенный им 18 лет назад офис напротив метро «Проспект Вернадского». Как рассказал корреспонденту InterMedia Николай Петрович, в 1992 году он решил сделать пристройку, примыкающую к его дому и соседнему офисному зданию, осуществил строительство небольшого офиса (121,3 квадратных метра) и оформил практически все документы, не успев получить только свидетельство о праве собственности. В этом здании в разное время располагались магазины музыкальной аппаратуры, одежды, а в последнее время никакой коммерческой деятельности там не велось, и Николай Петрович использовал его как собственный офис. Когда в соседнее здание въехала новая фирма СФК «Юг-Строй», она решила присвоить себе пристройку и стала разными способами «выживать» оттуда хозяина. Так, в ноябре прошлого года бизнесмены отключили во владениях Николая Агутина электричество, в начале августа взломали замки на двух железных дверях (объясняя это внеплановой проверкой отопления и невозможностью оперативно связаться с Николаем Петровичем), после чего вынесли из пристройки все хранившиеся там финансовые документы и устроили настоящий разгром, все переломав в чужом помещении. Г-н Агутин обратился в милицию, под нажимом которой рейдеры вернули шесть коробок документации, а свое поведение объяснили примерно так: «Документов на это помещение у нас нет, но раз оно к нам пристроено – значит, это наше». В милиции Николаю Агутину обещали возбудить против злоумышленников уголовное дело. Сам же он намерен предать случившееся как можно более широкой огласке в СМИ. Сюжет о захвате будет показан 27 августа в «Программе Максимум» канала НТВ.