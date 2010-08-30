Бритни Спирс мечтает о дуэте с Lady GaGa

Американская певица Бритни Спирс заявила о своей симпатии творчеству Lady GaGa . Более того, оказывается Бритни считает себя «поклонницей» этой эпатажной поп-дивы. Интересно, что, находясь на второй волне своей популярности, Бритни изъявила желание записать с Lady GaGa совместную композицию. «Надеюсь в будущем мы обязательно запишем какой-то совместный трек, ведь нет ничего невозможного», - делится своими планами госпожа Спирс. Настроена ли Lady GaGa на подобный дуэт, пока неизвестно. Пока же обе артистки работают над новыми студийными альбомами.