Сериалы поделили телевизионный «Оскар»

30 августа 2010, 15:06

Американская Академия телевидения в 62-й раз вручила самые престижные награды - статуэтки "Эмми", или телевизионные "Оскары" - лучшим телепроектам года, выходящим в прайм-тайм. Американские критики разошлись в оценке минувшего телесезона. Кто-то назвал его наилучшим за последнее десятилетие, кто-то оценил, наоборот, как наихудший. По числу номинаций с явным отрывом лидировал представленный в короткометражном жанре сериал "Тихий океан" на канале NBO, рассказывающей об истории трех американских десантников во время Второй мировой войны. Эпическая драма, раскрывающая судьбы реальных персонажей, была отмечена выдвижением сразу на 24 номинации и смогла собрать семь "Эмми". В создании сериала принимали участие такие именитые мастера экрана как Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гэри Гетцман. В жанре полноформатной драмы "Эмми" получил сериал "Безумцы" (Mad Men) канала AMC о главе рекламного агентства. Сериал был признан лучшей работой в своей категории уже третий год подряд. Вышедший на кабельное телевидение в июле 2007 года, он переносит зрителей в реалии Нью-Йорка 1960-х годов и из сезона в сезон расширяет свою зрительскую аудиторию. В жанре комедийного сериала пальму первенства присудили премьере минувшего сезона - "Современная семья", или "Ну и семейка" (Modern Family) канала ABC. Сериал, представляющий жизнь трех американских семей, одна из которых - гей-пара, удочерившая девочку, взял шесть "Эмми" из 14 номинаций. "Нас будоражит, когда целые семьи сидят перед телевизором и смотрят шоу", - сообщил Стивен Левитан, создатель сериала. - Спасибо вам за то, что пустили нас в свои семьи". Самой выдающейся мужской актерской работой признана роль Аль Пачино в мини-сериале "Ты не знаешь Джека", в основе которого лежит нравственное осмысление проблемы эвтаназии. В творческом багаже мастера экрана - премия BAFTA за лучшую мужскую роль в фильмах "Крестный отец 2 " и "Собачий полдень", "Оскар" за "Запах женщины", а также премия Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф. Самой выдающейся актрисой в жанре минисериала стала Клэр Кэтрин Дейнс за сериал "Храм Гренадин", ранее номинированная на "Оскара" за ленту "Часы" - лучший фильм 2002 года. Премия "Эмми" в номинации "Лучший комедийный актер" досталась Джиму Парсонсу, исполнившему главную роль в сериале "Теория большого взрыва". За плечами 37-летнего актера свыше десятка ролей в фильмах и сериалах. Лучшей женской работой в этом же жанре была названа роль Эди Фалко, которая уже трижды становилась лауреатом премии и известна в драматическом амплуа по телесериалу "Сопрано". На этот раз Фалко получила "Эмми" за сериал "Медсестра Джеки". Актриса Кира Седжвик стала лауреатом "Эмми" за лучшую роль в драматическом сериале "Ищейка" - за эту роль ей ранее присудили награду "Золотой глобус". Престижная американская теленаграда присуждена второй год подряд Брайану Крэнстону, который был назван победителем в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" за работу в фильме "Больше не плохой". Телешоу "Шеф-повар" (Top Chef) на кабельном канале "Браво" объявлено лучшим реалити-проектом года, передает РИА Новости. Состязание профессиональных кулинаров "Шеф-повар" стартовало на кабельном канале в марте 2006 года с призовым фондом в 100 тысяч долларов. На главный приз в номинации "Лучшее реалити-шоу" претендовали: "Удивительные гонки" (Amazing Race), American Idol (на российском телевидении аналогичное шоу называется "Народный артист"), "Танцы со звездами" (Dancing With The Stars) и "Проект Подиум" (Project Runway).

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