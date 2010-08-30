Ясновидящая: Наоми Кэмпбелл не суждено пойти под венец с Дорониным

Одна из приглашенных на день рождения «Черной пантеры», которая она отпраздновала в мае, ясновидящая Дарья Миронова недавно вынесла свой вердикт, Наоми Кэмпбелл не пара русскому олигарху. - Когда я увидела Владислава в зале, его глаза не излучали счастье,- рассказала ясновидящая Дарья Миронова. – Наоми достаточно сильная личность, так называемый энергетический вампир. Она питается энергией других людей, благодаря этому у нее есть все: начиная от красоты и заканчивая тем, что она полна сил, в то время, как люди вокруг нее быстро стареют, подвергаются болезням и даже смерти. Но не все так страшно как может показаться, Дарья видит, что с Владиславом все будет хорошо, через год он расстанется с «Черной пантерой», а еще через несколько лет познакомится с русской девушкой по имени Жанна. В браке у них будет трое детей: близняшки (мальчик и девочка) и мальчик.