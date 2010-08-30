Cекс-символ российской сцены Жанна Фриске борется с бесплодием

Стала известна тайна, которую певица Жанна Фриске хранила много лет. Одна из самых сексуальных женщин на российской эстраде потеряла ребенка от своего возлюбленного. "В начале 2004 года Жанна сделала аборт, - рассказала ее бывшая коллега по группе "Блестящие" Ксения Новикова. - К тому моменту я только пришла в группу и узнала об этом постфактум. Знаю, что Жанна очень тяжело пережила потерю ребенка, у нее была дикая депрессия, она постоянно плакала, винила себя во всем". Беременна Фриске была от собственного продюсера - Андрея Грозного. Срок беременности оказался достаточно большим, когда певица решилась на отчаянный шаг ради того, чтобы продолжать выходить на сцену. Но через какое-то время Жанна покинула группу. Ее возлюбленный не одобрил поступка подопечной, и после многолетнего романа они расстались. Теперь 36-летняя женщина страдает от того, что никак не может родить. "Жанночка уже много лет борется с бесплодием, - цитирует "Экспресс Газета" слова приятельницы певицы. - Она уже не раз пыталась забеременеть, но у нее ничего не выходит". В окружении Фриске все говорят, что Жанна будет очень хорошей мамой. Но пока певица нянчится с малышами подруг и родственников. "Я хочу иметь семью и очень хочу родить ребенка, не одного, а двух-трех детей! И чтобы обязательно был мальчик", - признается Жанна.