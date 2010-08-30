«Отпетых мошенников» обыскали, как особо опасных преступников

Группа «Отпетые мошенники», вылетая на днях из Израиля после гастролей, была полностью обыскана таможенной службой страны. В аэропорту на участников группы были незаметно наклеены небольшие бумажки с цифрой «5», что для работников таможни означает «Особо опасный преступник». И на таможенном контроле музыкантов стали проверять на наличие наркотиков, заставили их снимать одежду, показывать все вещи, уложенные в чемодан, и даже распечатали подарки, купленные ими для семьи и друзей в магазине Duty Free, сообщает Intermedia. Инцидент закончился для них благополучно, однако больше всего «Отпетых мошенников» расстроило то, что теперь трудно будет объяснить близким, почему все их подарки распакованы.