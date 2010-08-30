Сегодня стартует второй сезон проекта «Міняю жінку» (ФОТО)

Второй сезон нашумевшего и ставшего популярным у зрителей реалити-шоу канала «1+1» - «Міняю жінку» - выходит на старт. «Изюминкой» нового цикла станет его интернациональность: теперь один раз в месяц украинскую маму группа проекта будет отправлять по обмену за границу – в Италию, Россию, Беларусь, Болгарию или Молдову. В первой программе, которая стартует сегодня, 30 августа, создатели проекта решили отдать дань завершающемуся летнему сезону и отправили героиню из Черкасс на Южный берег Крыма, в Ялту. Между мамой из Ялты и мамой из города Черкассы сразу нашлось нечто общее – обе занимаются туризмом. В Ялте семья Саши и Сергея сдают комнаты туристам, а черкасская мама Алла является владелицей турагентства и занимается VIP-турами на экзотические острова. Первые три дня дались непросто обеим семьям. Почему черкасская мама пыталась сбежать из Ялты обратно домой, и почему ялтинская мама вернулась из Черкасс с выбритой головой – зрители «1+1» смогут узнать сегодня в первом выпуске «Міняю жінку» в 20.10. Смотрите реалити-шоу «Міняю жінку» на телеканале «1+1» по понедельникам в 20.00