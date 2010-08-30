Американский певец Джафар сделал предложение Юлии Грозной

На свой день рождения певица отправилась в США, где ее оштрафовали за превышение скорости, сделали предложение в Голливуде и вручили Оскар! Молодая певица Юлия Грозная, восходящая звезда украинской музыкальной сцены, все делает ярко - поэтому недавно, на свой день рождения, девушка в компании подруг отправилась в США – на поиски приключений и Американской мечты. Сам день рождения Юлия отпраздновала в Нью-Йорке. В 9 утра, когда друзья поздравляли именинницу у подножия легендарной статуи Свободы, в Украине была полночь – именно в это время Юлия действительно родилась. Посетив культовые места Большого Яблока – Центральный парк, Таймс Сквер, Пятую авеню и совершив экстремальную поездку на знаменитом нью-йоркском метро – «сабвее», которое считается одной из самых колоритных и опасных подземок мира, Юлия отправилась дальше – в Сан-Франциско. Прямо как в американском кино, путешествуя по США, Юлия Грозная предпочла передвигаться на автомобиле. Певица сама сидела за рулем, и по пути в Сан-Франциско, увлекшись чувством пьянящей свободы, превысила скорость на хайвее – американском шоссе. К счастью, американский полицейский поддался обаянию красивой украинской девушки, и Юлия отделалась штрафом. Но если бы полисмен остановил машину Юлии на час раньше, когда они неслись на скорости 120 миль в час, вся компания вполне могла бы провести 4 дня в американской тюрьме. Проезжая по знаменитому висячему мосту Золотые Ворота, Юлия поняла, что знаменитый американский шлягер 1950-х гг. «I Left My Heart in San Francisco» («Я оставил свое сердце в Сан-Франциско») был написан не просто так. С наслаждением прогулявшись по улицам самого европейского из американских городов, Юлия продолжила свой путь в мировую столицу шоу-бизнеса – Лос-Анджелес. Там, на Голливудских холмах, где возможно абсолютно все, Юлия Грозная познакомилась с молодым американским музыкантом Джафаром. Темнокожий красавец исполняет музыку в стиле R’n’B, а его карьерой занимается продюсер Джоэл Мэдден – знаменитый фронтмен группы Good Charlotte и муж Николь Ричи. Джафар был настолько восхищен знакомством с украинской певицей, ее харизмой и вокальными данными, что тут же сделал Юлии предложение: записать дуэтом песню на английском языке. На прощание новый друг подарил Юлии «Оскара» из Голливудской сувенирной лавки. По возвращению в Украину, Юлию так переполняли впечатления, чувства и творческие идеи, что она пообещала – пережитые приключения обязательно найдут воплощение в ее новых песнях. А пока что статуэтка «Лучшему артисту года» напоминает о том, что все американские (и не только) мечты Юлии обязательно сбудутся.