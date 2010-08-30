Шакира выпускает новый альбом 19 октября!

33-летняя колумбийская мегазвезда, судя по всему, вошла в пик своей творческой формы. Меняя чем через год после релиза танцевального диска «She Wolf» Шакира выпускает новый альбом, получивший название «Sale El Sol/The Sun Comes Out». Несмотря на то, что еще неделю назад про пластинку не было ни слуху, ни духу, одна песня с нее уже успела стать глобальным хитом – это «Waka Waka», официальный гимн чемпионата мира по футболу, прошедшего в ЮАР этим летом. «Sale El Sol/The Sun Comes Out», как видно уже из названия, будет выпущен в двух вариантах – на испанском языке и на английском. В альбом войдет 10 совершенно новых песен и ремикс «Waka Waka».