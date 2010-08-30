«Фантастическую четверку» перезагрузит Дэвид Йейтс?

Скоропостижная трехмерная перезагрузка "Фантастическая четверка" вошла в активную стадию. На днях по сети циркулировали слухи о том, что на главные роли студия Fox хочет позвать Элис Ив, Кевина Пеннингтона и Эдриэна Броуди (четвертый член четверки — Существо — будет нарисован на компьютере и, возможно, озвучен Брюсом Уиллисом), теперь они подтвердились. Осталось дождаться окончания переговоров. Одновременно с этим произошел новый вброс: теперь уже фанаты стали обсуждать выболтанный инсайдерами список наиболее вероятных претендентов на режиссерскую вакансию. Джеймс МакТиг, Джо Карнахан и Дэвид Йейтс — кому из них достанется руль? Давайте подумаем. МакТиг вот-вот приступит к съемкам "Ворона". Карнахан недавно подмочил себе репутацию не очень-то успешным прокатом "Команды А". Зато Йейтс вот-вот скинет с плеч вторую часть "Даров смерти" и окончательно освободится от поттерианы, которую волок на себе все последние годы. Коммерческих провалов, опять же, за ним не замечено (хотя все мы понимаем, что это больше заслуга Джоан Роулинг, чем его собственная)... Опыт работы с крупной франшизой есть, со спецэффектами дело имел. В меру консервативен (в отличие от, например, того же Карнахана, у которого что ни фильм, то адский балаган). В общем, на зависть всем ребятам. Конечно, пока нет официального пресс-релиза, все это — игра вилами на воде в крестики-нолики, но если вдруг студия остановит выбор на Йейтсе, мы не сильно удивимся.