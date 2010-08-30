Дима Билан работает над короткометражным фильмом

Популярный поп-певец Дима Билан работает над короткометражной кинолентой. Победитель Евровидения-2008 является продюсером картины. Фильм должен рассказать об интересах и жизни сегодняшней одаренной и современной молодежи. Также Дима принял участие в написании саундтрека и сценария к фильму. Заглавной композицией станет трек под названием «Он хотел». Имена участников съемок и название видео держатся в секрете. «Фильм создают пока еще неизвестные молодые, но очень талантливые и способные ребята. Также я абсолютно уверен, что картина не разочарует моих поклонников», - говорит Билан. Съемки проходили в Щелковском районе Московской области в самый разгар жары и смога. Дата выхода короткометражки от Димы Билана пока неизвестна.