Витасу предложили сыграть советского бойца

На церемонии открытия ХХ кинофестиваля в Чанчунь, Китай, Витасу, открывавшему эту церемонию, было сделано уникальное предложение - сыграть роль советского бойца Войтинского (первый человек, русский по национальности, через которого Коминтерн оказывал помощь в создании Компартии Китая) в художественном фильме, посвященном юбилею создания Коммунистичесокй партии Китая, под названием "Великое дело - создание партии". В официальном приглашении было сказано, что социальный статус артиста Витаса в КНР на сегодняшний день является самым высоким среди зарубежных актеров, и интерес массового зрителя к нему огромен. В этом фильме, повествующем о моменте создания Компартии Китая, планируется участие самых популярных звезд Поднебесной (Джеки Чан, Джет Ли и многие другие). Съемки картины намечены на 14 - 20 ноября 2010 года (съемочные дни для Витаса), съемки пройдут с ноября 2010 по август 2011 года. На самой церемонии Витас поразил киноэлиту стран Азии (на фестивале было более 20 стран участниц) исполнением собственных песен "Звезда", "Мама" и легендарной "Катюши". Сам Витас сказал, что приглашение на эту роль - большая честь и возможность напомнить обществу о великих событиях. Важно, что общество умеет помнить свою историю и не пугается прошлого.