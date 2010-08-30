Guns N'Roses недовольны выступлениями на фестивалях

Аксель Роуз, лидер Guns N'Roses , объявил «войну» организаторам фестивалей в Рединге и Лидсе. В минувшую пятницу Guns N'Roses выступали на концерте в Рединге. Там их выступление задержалось на час, и в итоге организаторы прервали шоу музыкантов, отключив электроэнергию на сцене. В знак протеста группа пыталась выступать без усилителей звука. После своего сета Аксель заявил, что не поедет в Лидс. Однако группа все же появилась 29-го августа в Лидсе. Концертный сет группы продолжался два часа, после чего Роуз заявил со сцены, что группа «сыграла бы еще несколько песен, но организаторы заставляют закончить выступление». «Война не окончена!», - резюмировал лидер Guns N'Roses. Сами организаторы заявили о том, что несмотря на недопонимание между группой и ими, они пригласили Guns N'Roses выступить в следующем году, но не уверены, что музыканты примут их предложение.