Алена Водонаева родила сына

Бывшая скандально известная участница телепроекта "Дом-2" телеведущая Алена Водонаева стала мамой. Она родила сына. Мальчик появился на свет в одной из частных клиник столицы, куда за несколько дней до родов Алену привез муж. Роды у Алены прошли хорошо. Рост у малыша по истине богатырский – 57 сантиметров, вес – 3950 граммов. Как говорит сама Алена, такие высокие дети большая редкость. Малышу уже придумали имя – Богдан. "А еще Бо вылитый папа! Моего нет абсолютно ничего. Теперь у меня есть двое одинаково любимых и похожих друг на друга мальчика. Оба спокойные и очень серьезные", - делится ощущениями Алена в своем интернет-дневнике. "Теперь осталось дело за малым: еще пару сыночков и по девочкам можно пуститься", - добавляет счастливая мама. Водонаева уже вовсю ощущает первые радости материнства. "Пишет вам бледное, не выспавшееся существо, которое не держат ноги, у которого трясутся руки и которое глохнет (в прямом смысле) от усталости, по имени мамо Алено", - иронизирует в своем блоге телеведущая. Она поделилась своими ощущениями от первых недреманных ночей. "До идиотизма прислушиваюсь к каждому сопению и кряхтению Бо. Без конца охраняю его, слежу, кормлю и оберегаю. Я оказалась настоящей волчицей. Только вид у волчицы слегка потрепанный. По-моему я уже килограммов 10 за эту неделю потеряла", - рассказывает Алена. И тут же добавляет, что все трудности, все сложности тут же забываются, когда она видит глаза и улыбку своего сына. Телеведущая с удовольствием рассказывает, что специально старалась никому не говорить, что она беременна. "С такой конспирацией я могла бы работать шпионкой в русской секретной разведке! Комар носа не подточит!", - хвастается Алена.