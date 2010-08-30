Собчак подралась с Голуб на съемках

Ксения Собчак снова стала героиней последних сплетен и слухов. На сей раз светская тусовка обсуждает инцидент, который якобы произошел во время съемок программы "Девчата". Сотрудники этой телепередачи утверждают, что все четыре ведущие – женщины – Алла Довлатова, Ольга Шелест, Марина Голуб и Ксения Собчак – дамы с крайне сильными характерами, а это значит, что время от времени у них случаются конфликты. Но до такой степени выяснения отношений между ведущими еще не доходили. Дело в том, что, как утверждают работники программы "Девчата", во время записи передачи между Ксенией Собчак и Мариной Голуб произошел конфликт. И, как говорят очевидцы, телеведущие пустили в ход кулаки. Обсуждая очередную животрепещущую проблему, Марина и Ксения, как всегда, разошлись во мнении. Их коллеги Ольга Шелест и Алла Довлатова безуспешно пытались успокоить очень активно спорящих собеседниц. Но попытка оказалась безуспешной, и запись пришлось остановить. Однако даже после перерыва страсти не утихли. Отдохнувшие Голуб и Собчак набросились друг на друга с новыми силами. Не успели окружающие глазом моргнуть, как ведущие буквально вцепились друг другу в волосы, пишет "Экспресс-газета". В ход пошли все приемы женской борьбы – ногти, крики и кулаки. Потасовка сопровождалась бранью, которой известные женщины поливали не только противника, но и тех, кто пытался их остановить. На непонятные звуки, раздававшиеся из студии прибежали соседи. Однако и на этот раз окончить ссору не удалось. Перепалка прекратилась только в тот момент, когда соперницы окончательно выбились из сил. Съемки в этот день так и не удалось закончить. "Мы действительно можем поспорить между собой", - осторожно высказалась Ольга Шелест, и добавила, что "при любом конфликте мы уважаем мнение друг друга. Что касается драки… Простите, но рассказывать о том, что происходит за кадром "Девчат", мы не имеем права". Как говорят члены съемочной бригады "Девчат", с самого начала шоу было очевидно, что между Мариной Голуб и Ксенией Собчак существует взаимное неприятие. По их информации, продюсеры долго не могли решить, стоит ли брать в одну передачу таких "заклятых подруг". Однако решили рискнуть. "Из-за яростных споров на пустом месте этих особ нам приходится по несколько раз на дню приостанавливать запись программы. Марина Григорьевна и Ксения Анатольевна - дамы не очень-то отходчивые, поэтому все долго сидят и ждут, пока они придут в себя и мы сможем продолжить работу. Утихомирить их никому не под силу, авторитетов они не признают", - рассказал один из работников шоу, попросивший не называть его имени. К сожалению, получить комментарий у самих участниц инцидента не удалось. Сразу после записи ведущие уехали за границу: одна - на отдых, другая - на съемки. Администратор Марины Голуб сообщила, что актриса давать комментарии по этому поводу не будет.