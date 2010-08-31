Макс Барских вошел в тридцатку самых успешных

В свежем номере авторитетного издания «Фокус» был опубликован рейтинг самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса и спорта. Рейтинг рассчитывался как по количеству заработанных за сезон денег, так и по индексу популярности, который характеризуется количеством упоминаний об артистах в СМИ и запросов о них в ведущих поисковых системах. Впервые в этот рейтинг вошел певец и композитор Макс Барских. Артист расположился на 21-й позиции пропустив вперед культовую группу «Танок на Майдані Конго» и опередив популярных рокеров – группу «Друга ріка». В список самых успешных по мнению журнала также вошли признанные мастера шоу-бизнеса София Ротару, Потап и Пастя, Ани Лорак , Таисия Повалий и другие артисты, а также звезды спорта братья Кличко, Дмитрий Чигринский Как отмечает «Фокус», одним из самых значимых проектов в творческой карьере Макса стал выпуск его дебютного альбома «1: MAX BARSKIH». Напомним, артист также сыграл главную мужскую роль в одной из новел музыкального фильма «Мадмуазель Живаго», где стал партнером Лары Фабиан. А недавно Макс Барских снялся в новом – шестом по счету видео – на песню «Студент». Съемки проходили 2 дня, основная часть которых состоялась на Площади Независимости. Премьера видео состоится в сентябре.