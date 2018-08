The ORB и Дэвид Гилмор выпускают новый альбом

Вокалист и автор большинства песен Pink Floyd Дэвид Гилмор редко балует своих поклонников сольным творчеством. Предыдущий диск «On A Island»(2006), изданный в день 60-летия музыканта, стал его первым сольным альбомом за 22 года. На этот раз не пришлось ждать так долго - вчера в блоге Дэвида Гилмора (www.davidgilmourblog.com) появилась запись, где музыкант сообщает, что уже 4 октября 2010 года в продаже появится альбом «Metallic Spheres». Диск записан Гилмором вместе с британском проектом The ORB – корифеями электронного эмбиента, не знающими себе равных свыше 20 лет. The ORB не впервые сотрудничают с гигантом рока – в 1994 они уже выпускали альбом «FFRW» вместе с Робертом Фриппом из King Crimson. Дэвида Гилмора и The ORB познакомил продюсер Мартин Гловер, также участвовавший в записи диска. «Metallic Spheres» станет, помимо прочего, одним из первых альбомов, которые можно будет прослушать в новом звуковом формате «3d60», недавно разработанном британскими звукоинженерами. Подробности – на сайте www.3d60.co.uk .