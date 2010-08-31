Кристина Агилера дебютирует в кино!

24 ноября состоится американская премьера мюзикла «Бурлеск»(«Burlesque»), который обещает стать одним из самых громких событий года в мире шоу-бизнеса. В главной роли снимется Кристина Агилера, для которой эта работа в кино станет дебютной. Она сыграет Алису – девушку из маленького городка, которая приезжает в Лос-Анджелес в надежде стать звездой. Кристина не единственная поп-звезда, задействованная в фильме, также в «Бурлеске» занята легендарная поп-дива Шер, прежде никогда не снимавшаяся в мюзиклах. Шер играет роль Тесс, хозяйки клуба The Burlesque Lounge, в который Али устраивается работать официанткой, прежде чем стать его главной звездой. Не менее интересным, чем фильм, обещает стать и саундтрек к картине. В него войдет 8 совершенно новых песен Кристины Агилеры, 4 из которых – модные танцевальные треки от топовых продюсеров, 4 другие – кавер-версии эстрадной классики. Шер также представит две новые песни.