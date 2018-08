Майк Поснер покоряет хит-парады России и Америки

Первый альбом Майка Поснера «31 Minutes To Take Off» стал одним из самых успешных дебютов 2010 года – альбом сходу вошел в Тор10 основного чарта Billboard, оказавшись на восьмой строчке. В цифровом чарте альбом поднялся еще выше – до третьей позиции. Главный хит музыканта «Cooler Than Me» тем временем остается в американском Тор10, его тираж недавно был сертифицирован как платиновый. Отлично обстоят дела у Поснера и в России – его яркое и зрелищное видео на «Cooler Than Me» является сейчас одним из самых ротируемых клипов, входя в Тор-10 как Муз-ТВ, так и MTV. Тем временем музыкант уже готовит новую бомбу – его второй сингл будет называться «Please Don't Go».