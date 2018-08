«Седьмая симфония» Apocalyptica – уже в продаже и скоро в Украине

Уникальная рок-группа, состоящая из трех виолончелистов и одного барабанщика, Apocalyptica выпустили 6 альбомов-бестселлеров, включавших как инструментальные композиции, так и песни с вокалом. Их музыку всегда отличают цепкие мелодии и бешеная рок-энергетика. Новый альбом Apocalyptica не просто звучит с симфоническим размахом. Он и в самом деле является симфонией, и прямо так и называется: «7th Symphony». «Это наш самый музыкальный альбом, - говорит автор большинства песен группы Эикка Топпинен, - прежде многие из наших композиций первоначально задумывались как песни с вокалом, но в результате мы оставляли их инструментальными. На этот раз я сочинял именно инструменталы – длинные, со сложными партиями, свойственными прогрессив-року. Они звучат монолитно и закончено без всякого вокала». В то же время в «7th Symphony» включен ряд энергичнейших рок-боевиков. Таких песен Apocalyptica не записывали как минимум с 2000 года, когда вышел их монументальный шедевр «Cult», впервые составленный из оригинального материала, а не кавер-версий. В свое время «Cult» заставил и слушателей, и критиков по новому взглянуть на группу. Таким же переходом на новую ступень стал для Apocalyptica «7th Symphony». Над альбомом работали маститый продюсер Джо Барреси, прославившийся сотрудничеством с монстрами современного рока Tool и Queens Of The Stone Age. Две песни продюсировал Ховард Бенсон (My Chemical Romance, Papa Roach).