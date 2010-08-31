Американская компания купила новый фильм Андрея Кончаловского

Американская компания Freestyle Releasing купила права на прокат фильма "Щелкунчик и Крысиный король", продюсером которого выступает Андрей Кончаловский, сообщает The Hollywood Reporter. Сюжет картины разворачивается в Вене 20-х годов прошлого века. Девятилетней Мэри на Рождество дарят деревянную игрушку. Однажды игрушка оживает и уводит девочку в некий мир, где Мэри должна сражаться с Крысиным королем, захватившем в стране власть. Фильм, выход которого запланирован на 23 декабря 2010 года, представляет собой мюзикл. В создании английской версии картины приняли участие Натан Лейн, Джон Туртурро и Юлия Высоцкая. Либретто на музыку Чайковского в обработке композитора Эдуарда Артемьева написал Тим Райс - соавтор знаменитой рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда". Бюджет картины, которая выйдет в том числе и в 3D, составляет 90 миллионов долларов. На русский язык либретто Райса переведено лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым. Дублированием фильма занимается компания "Нева-фильм". Известно, что в российской версии "Щелкунчика" Крысиного короля будет озвучивать Филипп Киркоров, а его мать - Крысиную королеву - Алла Пугачева.