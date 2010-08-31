4 вересня, Національний палац мистецтв «Україна», конкурс краси «Міс Україна». Початок о19:00

4 вересня найпрестижніший український конкурс краси «Міс Україна» святкує свій двадцятирічний ювілей. Захоплююче й видовищне змагання найвродливіших дівчат країни, у фіналі якого у 20-ий раз обиратимуть українську Королеву краси, відбудеться із воїстину королівським розмахом. Цього року конкурс «Міс Україна» змінив власника. Олександр Онищенко — бізнесмен та меценат, завдяки якому Київ приймав таких гостей як Елі Сааб, Анна Курнікова, Жан Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундґрен та Джейсон Стетхем, - зберіг найкращі традиції конкурсу та вивів його на новий рівень. Відтепер «Міс Україна» - це грандіозне шоу світового масштабу із чіткою благодійною програмою, що цілком відповідає девізу «Краса з Метою». Фінал ХХ-го ювілейного конкурсу «Міс Україна — 2010» відбудеться ввечері 4 вересня у Національному палаці мистецтв «Україна». Як завжди, 26 красунь з усіх областей України змагатимуться за жаданий титул Королеви та коштовну корону вартістю 250 000 євро. Імена членів журі ювілейного конкурсу могли б з'явитись хіба що у новинах про церемонію "Оскар": зіркове подружжя Єва Лонгорія та Тоні Паркер, актор Жан Клод Ван Дамм, суперзірка футболу Андрій Шевченко, Міс Світу Ксенія Сухінова, топ-модель Сніжана Онопка та найгламурніша світська левиця планети Періс Хілтон. Гостей вечора очікує концертна програма — для них співатимуть рок-легенда Кріс Норман та улюблені українські співачки Віра Брєжнєва, Ольга Горбачова та Ірина Білик. Ведучим ювілейного фіналу «Міс Україна - 2010» стане Іван Урґант. Крім зірок та селебрітіз, на фінал ХХ-го ювілейного конкурсу «Міс Україна - 2010» завітають особливі, титуловані гості. 19 українських королев краси, коронованих за роки існування конкурсу, з'їдуться з усіх куточків світу — США, Європи та Азії, щоб знову продемонструвати свою блискучу зовнішність та довести, що хоч корона й переходить щороку до нової королеви, титул «Міс Україна» залишається з ними назавжди. Одразу після фіналу, королеви та почесні гості відправляться на урочисте святкування двадцятиріччя конкурсу у столичний клуб Crystal Hall, де на грандіозній afterparty вперше в Україні заспіває неповторна інтернаціональна it-girl Періс Хілтон.