Андрей Мерзликин стал отцом в третий раз

Популярный российский актер, звезда фильмов "Бумер" и "Горячие новости", Андрей Мерзликин в третий раз стал отцом. 25 августа его супруга Анна родила девочку, сообщает Lifenews.ru. Вес новорожденной составил 3 килограмма 555 граммов, а рост 54 сантиметра. По информации издания, Андрей и Анна имя малышке пока не придумали, потому что специально не узнавали пол ребенка заранее. Вопрос с именем для новорожденной решится, когда Мерзликин вернется из Германии, куда он улетел на съемки новой картины. У супругов уже есть двое детей: трехлетний сын Федор и полуторагодовалая дочка Серафима.