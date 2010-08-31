«Дочка Ворониных» передумала идти в первый класс

Для 6-летней Маши Ильюхиной, юной актрисы ситкома «Воронины» (Новый канал), в сентябре этого года должно было произойти очень важное событие: Машенька собиралась в первый класс! Однако девочка сейчас так загружена, что на семейном совете решили повременить. - Мы собирались пойти в школу в шесть лет, - объясняет мама маленькой актрисы. – Но у Маши столько любимых дел, что мы решили продлить удовольствие еще на год. Маша и в кино снимается, и гимнастикой занимается, а недавно сказала, что очень хочет изучать английский язык. Но если бы я отдала ее в школу в этом году, от многих занятий пришлось бы отказаться, поэтому мы решили повременить. Это решение мы с Машей приняли вместе, я не давила и не настаивала. Маша как-то сказала: «Мама, я же - девочка, в армию мне идти не надо, так что не переживай, пойдем в школу в семь с половиной!» Наверное, от взрослых что-то услышала (улыбается). С Машей мама занимается с раннего детства. - Читать мы начали с трех лет, хотя можно сказать, что с двух месяцев: когда Маша была совсем маленькой, я читала ей Чехова. Она лежала, смотрела на меня, хлопала глазами и, казалось, все понимала, - улыбается Наталья Илюхина. - Маше не было пяти лет, когда она начала сама читать по слогам, она вообще быстро все схватывает. И задачки решает несложные, и пишет – правда, пока только печатными буквами. Но, думаю, за год мы с ней это наверстаем. Друзья в шутку интересуются, что она будет делать в первом классе?»... Смотрите новые серии ситкома «Воронины» на Новом канале по будням в 21.25