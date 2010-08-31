В рекламе показали сердце доктора Хауса

Телекомпания FOX запустила печатную рекламную кампанию седьмого сезона сериала "Доктор Хаус", сообщает новостной портал AceShowbiz. На постерах актер Хью Лори лежит на больничной кушетке с разрезом в области сердца. Его изображение сопровождает надпись "Love/sick" (Любовь/больной). Как отмечает портал, рекламная кампания отсылает к любовной линии сюжета сериала. Можно предположить, что в новых сериях акцент будет сделан на отношениях доктора Хауса с его коллегой Лизой Кадди. В конце шестого сезона у главных героев начался роман. В рекламе шестого сезона Хью Лори по спирали обвивали два питона. Кроме того, к спине актера прикрепили крылья. Его изображение имитировало магический жезл кадуцей, который в США является символом медицины. Мировая премьера нового сезона состоится 20 сентября. Первая серия американского телесериала "Доктор Хаус" была показана в ноябре 2004 года. Сериал неоднократно получал награды "Эмми" и "Золотой глобус". "Доктор Хаус" был признан самым популярным сериалом в мире в 2008 году: его телеаудитория тогда составила 81,8 миллиона человек. В 2006 и 2007 годах Хью Лори получил "Золотой глобус" как лучший актер драматического сериала.