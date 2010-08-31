Жюри Берлинале в 2011 году возглавит Изабелла Росселлини

Жюри Берлинского фестиваля возглавит актриса и режиссер Изабелла Росселлини, сообщает в понедельник официальный сайт Берлинале. "Изабелла Росселлини - многогранная талантливая художница, обладающая огромным опытом работы в европейском, американском и международном кино", - приводятся на сайте слова директора фестиваля Дитера Косслика (Dieter Kosslick). Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля 2011 года. Изабелла Росселлини, дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини, родилась в 1952 году. Ее карьера началась с моды и журналистики, она 14 лет была лицом Lancome. Ее дебютом в кино стала картина Винсенте Минелли "Это вопрос времени" (A Matter of Time, 1976), затем Росселлини снималась у Паоло и Витторио Тавиани, Нормана Мейлера, Роберта Земекиса, Абеля Феррары, Питера Гринуэя, а звездой она стала после "Голубого бархата" Дэвида Линча (1986). Ее самый последний фильм - "Одиночество простых чисел" (La solitudine dei numeri primi) Саверио Костанцо - участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля. В Берлин Росселлини привозила свое "Зеленое порно" (Green Porno) - серию короткометражек о половом акте у насекомых, где она была одновременно режиссером, продюсером и исполнительницей всех главных ролей.