Ведущими проекта «Семейный размер» станут добрая фея и злой фей

Стали известны имена ведущих нового проекта телеканала «Интер» «Семейный размер», ими стали актеры «Студии Квартал – 95» Елена Кравец и Денис Манжосов. В оригинальном формате шоу ведущий один, он создает проблемы участникам и он же помогает их преодолевать, - рассказывает о роли ведущих в проекте «Семейный размер» режиссер Андрей Дончик, - По моему мнению, это выглядит как-то странно. Вроде бы такой добрый и сопереживающий ведущий и вдруг начинает делать мелкие пакости командам. Поэтому мы решили, что в украинском варианте ведущих будет двое – Лена Кравец станет доброй феей, а Денис Манжосов, наоборот – феем злым, который всячески мешает командам дойти до финиша. Еще одно новшество, которого не было в шоу других стран – мы уменьшим одного из ведущих. Это будет Лена. Елена Кравец и Денис Манжосов живо отреагировали на свои будущие образы. - Я думаю, что мой «злой фей» на самом деле совсем и не злой, - заметил Денис, - он просто этакий задира, любит баловаться и не любит скуку. Впрочем, как и я! - Да, действительно, - подтверждает Лена, - Денис – не унывающий человек, в нем столько энергии! Ну, то, что я добрая и сочувствующая по сюжету, неудивительно. Я – в первую очередь мама, и вообще женщинам свойственно эмоционально переживать за все и за всех. И для Лены Кравец, и для Дениса Манжосова это будет первое путешествие в Аргентину. Они оба, не сговариваясь, поведали о том, что мечтают в свободное время посмотреть Буэнос-Айрес, а из самых необходимых вещей берут с собой mp3-плеер с любимой музыкой и ноутбук для общения с друзьями и родными. - Быть ведущим шоу «Семейный размер» для меня ново и интересно, потому как бытует мнение, что я абсолютно не семейный человек, - смеется Денис, - я убежден, что это будет веселое приключение, и хочу пожелать нашим семьям получить массу впечатлений. Лена Кравец, бесспорно, верит в отвагу участников проекта: - Они каждый день справляются и не с такими бытовыми трудностями, не думаю, что увеличенные предметы интерьеры станут серьезным препятствием на пути к победе.