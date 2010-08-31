СРОЧНО! Эльдар Рязанов госпитализирован

Режиссер, народный артист СССР в понедельник вечером лег на реабилитацию в отделение спинальной нейрохирургии НИИ им. Бурденко Состояние 82-летнего режиссера врачи оценивают как удовлетворительное. У пациента деформирующий остеохондроз позвоночника. Из-за болени возникли осложнения со зрением и слухом, пишет Life News. «Оперировать Эльдара Александровича мы не будем, рассказывает врач клиники. - В таком возрасте операционное вмешательство может привести к серьезным последствиям». Выдающийся режиссер Эльдар Рязанов снял такие культовые фильмы, как «Карнавальная ночь», «Гараж», «Жестокий романс», «Ирония судьбы, или С легким паром», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты» и многие другие. Эльдар Александрович преподавал на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Был удостоен звания народного артиста СССР, он дважды становился лауреатом Государственных премий. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.