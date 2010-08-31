Борис Апрель выбрал самую красивую девушку

Борис Апрель стал членом жюри конкурса красоты ««Miss OLMECA Summer 2010». Артисту пришлось не сладко, ведь за звание самой красивой девушки пляжа соревновались представительницы 30 модельных агентств. Организаторы конкурса пригласили Бориса Апреля в состав жюри, так как им нужен был прогрессивно мыслящий человек с нешаблонным мышлением и свежим взглядом на красоту. «Мое виденье красоты всегда отличалось от массовых канонов, и я вкладываю в это слово намного больше, чем просто внешние данные или умение преподнести себя. Предложение организаторов конкурса стать членом жюри стало для меня приятной неожиданностью. Выбрать самую красивую девушку, признаюсь, было очень сложно. Так как тяжело за пару часов рассмотреть настоящую внутреннюю красоту, которая скрывается за гримом и одеждой. Я старался оценивать объективно, но были участницы, которые мне особо понравились своей необычностью», - прокомментировал Борис Апрель. Помимо заседания в составе жюри, Борис Апрель также исполнил песню «Мы белые», которая наиболее соответствовала настроению конкурса.