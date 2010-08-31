Церемония вручения премии «Полар Мьюзик Прайз» проходит в Стокгольме

31 августа 2010, 14:58

Церемония вручения шведской международной музыкальной премии "Полар Мьюзик Прайз" 2010 года исландской певице Бьорк и итальянскому композитору и аранжировщику Эннио Морриконе стартовала в Стокгольме в Концертном зале, в котором ежегодно вручаются Нобелевские премии, передал корреспондент РИА Новости в понедельник. Эта музыкальная награда была учреждена менеджером шведской группы АББА Стигом (''Стикканом'') Андерсоном в 1989 году, она вручается известным исполнителям и музыкантам классического и популярного жанров, которые внесли ''значительный вклад в развитие музыкального искусства в мире'', говорится в сообщении пресс-службы награды. Лауреаты этого года получат диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч евро из рук короля Швеции Карла XVI Густава. В программе церемонии, рассчитанной на полтора часа, не только вручение премии, но и концерт, участие в котором примут известные шведские исполнители и музыканты. Имена лауреатов были названы в Стокгольме в мае этого года. Певица, музыкант и композитор Бьорк родилась в столице Исландии - Рейкьявике в 1965 году. Шведские критики отмечают, что подъем в творческой карьере 44-летней певицы, по стечению обстоятельств, начался одновременно с появлением шведской награды. Именно в начале 1990-х Бьорк переехала в Лондон, где она записала свой первый сольный альбом Debut, ставший успешным. "Бьорк, со своей глубоко личной музыкой и текстами, уникальными стилем и голосом, несмотря на свою относительную молодость, уже оставила неизгладимый след в поп-музыке и современной культуре в целом". Жюри, называя Бьорк "неукротимой силой природы", замечает, что певице как никому другому удается в своем творчестве создавать "неповторимое и свободное сочетание авангарда и поп-стиля", - говорится в сообщении пресс-службы премии. Причина присуждения "Полар Мьюзик Прайз" итальянскому композитору Эннио Морриконе - его неповторимый музыкальный стиль. "Когда в 1964 году Эннио Морриконе работал над саундтреком к вестерну "За пригоршню долларов" (A Firstful of Dollars), бюджетные ограничения не позволили ему использовать полный оркестр. Вместо этого он создал совершенно новый стиль музыки, который не только задает тон в музыке кино на протяжении полувека, но также вдохновил многих музыкантов, работающих в жанрах поп-, рок- и классической музыки", - отмечено в сообщении пресс-службы. Эннио Морриконе родился в Риме в 1928 году, свое первое музыкальное произведение он написал в возрасте шести лет. За время своей карьеры композитор записал около 500 саундтреков к самым разным по жанру фильмам. Среди наиболее известных киноработ композитора шведские критики упоминают, к примеру, картину "Однажды в Америке" (1984), британский исторический фильм "Миссия" (1986) и итальянско-французскую ленту "Новый кинотеатр "Парадиз" (1988). Помимо музыки к кинофильмам Эннию Морриконе создал немало произведений классической музыки. Свое имя - Polar Music Prize ("Полар Мьюзик Прайз") - премия получила по названию фирмы звукозаписи Polar Records ("Полар Рекордс"), созданной Стигом Андерсоном. На учреждение премии ее основатель передал более 20 лет назад 42 миллиона шведских крон (4,3 миллиона евро). Лауреатами премии в 2009 году жюри признало британского рок-певца Питера Гэбриела и дирижера и композитора из Венесуэлы Хосе Антонио Абреу. Среди обладателей награды прошлых лет - британский рок-музыкант Пол Маккартни, оперная певица Рене Флеминг, британская рок-группа "Пинк Флойд", дирижеры из России Валерий Гергиев и Мстислав Ростропович, американские исполнители Боб Дилан и Стиви Уандер.

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