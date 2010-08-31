Классик советского кино Эльдар Рязанов лег в больницу на плановое обследование, а вовсе не был срочно госпитализирован, как о том пишут некоторые СМИ, сообщила РИА Новости во вторник супруга режиссера Эмма Валерьяновна Рязанова. "Эльдар Рязанов находится в клинике им. Бурденко на плановом обследовании в связи с проблемами с позвоночником, чувствует себя неплохо, настроение хорошее", - сказала собеседница агентства. 82-летний Рязанов - автор таких разошедшихся на цитаты и анекдоты фильмов, как "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Гараж" и многих других.