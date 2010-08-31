Пэрис Хилтон заявила, что перепутала кокаин с жвачкой

Светская львица, актриса, певица, звезда реалити-шоу и 29-летняя наследница знаменитой сети отелей Пэрис Хилтон в минувшую субботу была арестована в Лас-Вегасе по обвинению в хранении наркотиков - на сей раз в сумочке дивы было обнаружено 0,8 граммов кокаина. Теперь, по закону штата Невада, самой гламурной тусовщице может грозить тюремный срок до 4 лет и штраф в 5000 долларов. "Я думала, что это жевательная резинка, а сумка вообще не моя", - так, по сообщению The Daily Mail, отреагировала Пэрис Хилтон на вопрос полицейских о происхождении пакетика с запрещенным веществом. 28 августа 2010 года Пэрис Хилтон и ее новый бойфренд Сай Уэйтс были задержаны полицией. Согласно протоколу, машина, где находились Хилтон и Уэйтс, была остановлена патрулем из-за "сильнейшего запаха марихуаны". Звезда попыталась закрыть окно машины, но после требований полиции ей пришлось покинуть "Кадиллак". Как пишет издание, Хилтон была "крайне смущена", оказавшись перед толпой зевак с фотоаппаратами, которая мгновенно окружила машину. А когда знаменитость протянула свою сумочку офицеру для досмотра, оттуда выпал пакетик с наркотиком. Светская львица отрицает все предъявленные ей обвинения и говорит, что сумка, где находились наркотики, принадлежит ее другу. Однако в докладе полиции сообщается: мисс Хилтон подтвердила, что ей принадлежат таблетка альбутерола (это лекарство для людей с проблемами дыхания), бумажные пакетики из-под сахара (некоторые используют их как приспособления для курения марихуаны), кредитные карточки и 1300 долларов наличными, найденные в "сумке друга". Напомним, что Пэрис выпустили под залог, обязав появиться на слушаниях в суде. Девушка обратилась к одному из лучших американских юристов, который немедленно выступил с заявлением - попросил журналистов и поклонников дивы не делать поспешных выводов и сказал, что официальных комментариев от него и его подзащитной пока ожидать не стоит. Сама же Пэрис Хилтон отнеслась к случившемуся с иронией. Оправившись от волнений, она занялась любимым делом – просмотром сериалов и общением с фанатами на Twitter. К новому делу, открытому на Хилтон, прилагается ее свежее фото из полицейского участка и светские хроникеры США уже сошлись во мнении, что это лучший снимок за всю "историю правонарушений" Пэрис. Между тем, присутствие светской львицы в жюри "Мисс Украина-2010" находится под вопросом. Хилтон выпустили из тюрьмы, но чтобы ей вылететь из Америки в Украину требуется "просто огромнейший залог, который организаторы не готовы вносить". Организаторы конкурса поспешили сообщить: даже если Хилтон не сможет приехать, ей подберут "равнозначную" замену. На роль звездной гостьи рассматриваются кандидатуры Шэрон Стоун, Мэг Райан, Каролины Куркоровой или Наоми Кэмпбелл.