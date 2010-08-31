Скандальный сериал «Школа» номинирован на «ТЭФИ»

Скандальный сериал "Школа" номинирован на телевизионную премию "ТЭФИ", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда АРТ. На приз претендуют сценаристы сериала, режиссеры Валерия Гай Германика, Руслан Маликов и Наталья Мещанинова, а также продюсеры Константин Эрнст и Игорь Толстунов. Также "Школа" может быть признана лучшим телевизионным художественным сериалом. На "ТЭФИ" номинированы также сценаристы и режиссеры фильмов "Разжалованный" и "Адмиралъ". В продюсерской номинации, помимо Эрнста и Толстунова, представлены Вячеслав Муругов ("Туман") и Анатолий Максимов и Джахонгир Файзиев ("Адмиралъ"). В категории "Лучший телевизионный художественный фильм или мини-сериал" представлены "Попытка Веры", "Любовь под прикрытием" и "Разжалованный". Финалистами в номинации "Продюсер телепрограммы" стали Никонова и Марина Петрицкая ("Справедливость", выпуск "Смерть Веры Трифоновой в СИЗО"), Константин Эрнст и Марина Даниелян ("Прожекторперисхилтон") и Александр Цекало и Руслан Сорокин ("Большая разница"). За сценарии телепрограмм на "ТЭФИ" номинированы сценаристы "Большой разницы", "Прожекторперисхилтон", а также ректор Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский со своим авторским циклом "Михаил Чехов. Чувство целого". Остальные финалисты "ТЭФИ" будут определены в течение недели. Первая часть церемонии вручения телевизионной премии - "Профессии" - пройдет 20 сентября в Москве, вторая часть - "Лица" - состоится 25 сентября в Петербурге.