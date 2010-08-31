Роберт Плант завязал с рок-музыкой

Роберт Плант заявил, что прекращает заниматься рок-музыкой, так как его собственные вкусы кардинально поменялись, сообщается на сайте ContactMusic. Понять это 62-летнему Планту помог концерт группы Them Crooked Vultures, участником которой является бас-гитарист Джон Пол Джонс, бывший коллега Планта по Led Zeppelin. "Я понял, что страшно далек от тяжелой музыки", - заявил Плант после шоу. Кроме того, музыканта не устроил высокий уровень громкости - по его словам, у него "уши кровоточили еще три дня". Плант не уточнил, в каком музыкальном направлении он будет работать в дальнейшем. Напомним, что в октябре 2007 года музыкант выпустил альбом "Raising Sand", записанный вместе с американской кантри-исполнительницей Элисон Краусс. Стилистически пластинка была близка к фолку. Кроме того, в середине сентября в продажу должен поступить диск "Band of Joy", записанный одноименной группой Планта.