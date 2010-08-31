«Мисс Россия» опровергла слухи о кожной сыпи и неудобном купальнике

Екатеринбурженка Ирина Антоненко, ставшая "Мисс Россия-2010" и вошедшая в топ-15 "Мисс Вселенная", была удивлена, когда из Интернета узнала, что за несколько дней до финала международного конкурса у нее якобы появилась аллергия на косметику, а победить ей помешал не подошедший по размеру купальник. "Слухов настолько много, что по приезду домой я читаю и думаю: "Вау! Сколько много я о себе узнала!", - сказала Антоненко на пресс-конференции во вторник. Посмотреть фотоленту: Российская претендентка на конкурсе "Мисс Вселенная-2010" >> Кроме историй про кожную сыпь и купальник, Антоненко и ее родители из сети Интернет узнали, что молодой человек уральской красавицы после конкурса сделал ей предложение руки и сердца, а певец Дмитрий Маликов позвал ее в свой музыкальный коллектив в качестве бэк-вокалистки. "К сожалению, мне никто пока не делал предложения... Первыми узнают об этом родители от меня, а не так как сейчас, из Интернета", - сказала Антоненко. Она также опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что приняла решение переехать в ближайшее время в Нью-Йорк и отметила, что подумает об этом только после передачи короны "Мисс Россия". Антоненко сообщила журналистам, что у нее уже готов график на ближайшее время. Сразу после того как 1 сентября обладательница титула "Мисс Россия" отпразднует свой день рождения в Екатеринбурге, она отравится в Москву, где ее ждут многочисленные фотосессии и мероприятия. Уральская красавица отметила, что даже после того, как не услышала свою фамилию в числе девушек, попавших в топ-10 конкурса "Мисс Вселенная" не расстроилась. "Значит, так должно быть. Значит, меня ждет что-то большее, чем победа в "Мисс Вселенная", - надеется она.