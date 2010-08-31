«Битву титанов 2» поставит Джонатан Либесман

Слухи об этом циркулировали давненько, но теперь наконец-то информация приобрела официальный тон: Warner Bros утвердили кандидатуру Джонатана Либесмана, а продюсированием проекта займется Legendary Pictures. Луи Летерье, огребший за все минусы первой картины, отправлен дышать воздухом. Огребать было за что: тут и плохо нарисованные спецэффекты, и неработающий 3D-эффект, и недвижимо-деревянное лицо главного нероя (хотя, казалось бы, уж здесь-то от режиссера разве что-то зависело?). Пресса растоптала фильм в пух и прах, зрители выходили из 3D-залов набычившись, но, несмотря на все это, картина собрала в прокате более полумиллиарда, сделав неуместными любые вопросы о том, нужен ли такой симнительной картине сиквел. К чести производителей, зрительские проклятия и лучи ненависти, расточаемые блогерами в адрес фильма, таки дошли по адресу: сиквел будет сниматься в настоящем 3D, поскольку поспешная конвертация на стадии посдпродакшена, как мы теперь знаем, искомого результата не дает. Со рваным монтажом по этой же причине, очевидно, тоже придется распрощаться. Бюджет станет поменьше, Сэм Уортингтон и Джемма Артертон продолжат торговать лицами в главных ролях. Сценарий напишут Дэн Мазо и Дэвид Лесли Джонсон. Мы не беремся предказывать, помогут ли дохлому концепту все эти припарки, но на всякий случай ждем премьеры фильма Либесмана "Битва за Лос-Анджелес" (Battle: Los Angeles), материалы которого столь позитивно повлияли на выбор студийных боссов. Жаль, премьера состоится только в конце зимы.