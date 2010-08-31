Джастин Бибер мечтает о роли Джона Траволты

На днях юный поп-певец Джастин Бибер заявил, что мечтает сыграть роль Дэнни Зуко в римейке фильма «Бриолин». Джастин сказал, что этот фильм ему очень нравится и он не против стать новым Джоном Траволтой. «Это было бы очень весело! О римейке говорят уже несколько лет, и было бы здорово, если бы я сыграл Дэнни», - самоуверенно сообщил Бибер. Более того, он уже присмотрел себе партнершу. В роли возлюбленной Дэнни Сэнди Олссон Джастин видит Майли Сайрус. Напомним, что оригинальный музыкальный фильм «Бриолин» вышел в 1978 году. В нем снимались Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон. Картина после выхода принесла огромную популярность обоим актерам. О возможном римейке картины говорят уже несколько лет, вызывая бурю эмоций. Так в 2007 году ходили слухи о том, что картина будет пересниматься с Джессикой Симпсон. Но пока никакой достоверной информации о создании новой «Бриолин» нет.